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    Улицу Хо Ши Мина частично перекроют в Алматы: изменятся схемы движения автобусов

    С 28 июля в Алматы временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов в связи с ремонтом и частичным перекрытием улицы Хо Ши Мина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус Алматы транспорт лето көлік жаз
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в транспортном холдинге, движение будет полностью перекрыто по улице Хо Ши Мина на участке от улицы Универсиадной до проспекта Рыскулова в северном направлении. Ограничения начнут действовать с 28 июля и сохранятся до завершения ремонтных работ.

    В связи с этим будут временно изменены схемы движения и конечные остановки отдельных маршрутов.

    Маршрут № 19

    — в западном направлении: улица Бауыржана Момышулы (север) — улица Универсиадная (запад) — улица Хо Ши Мина (север) — улица Мухамедханова — разворот по улице Мухамедханова — улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — конечная остановка «мкр. Нуркент»;

    — в обратном направлении: конечная остановка «мкр. Нуркент» — улица Универсиадная (восток) — улица Бауыржана Момышулы (юг) — далее по утвержденной схеме.

    Маршрут № 84А

    — в южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — далее по схеме;

    — в обратном направлении: без изменений.

    Маршрут № 96

    — в южном направлении: улица Бауыржана Момышулы (юг) — улица Универсиадная (запад) — улица Хо Ши Мина (север) — разворот по кольцу — улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — конечная остановка «мкр. Нуркент»;

    — в обратном направлении: конечная остановка «мкр. Нуркент» — улица Универсиадная (восток) — улица Бауыржана Момышулы (север) — далее по утвержденной схеме.

    Маршрут № 109

    — в южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — далее по схеме;

    — в обратном направлении: без изменений.

    В транспортном холдинге призвали пассажиров заранее учитывать временные изменения при планировании поездок.

    Недавно в городе временно изменились схемы движения еще 12 автобусных маршрутов.

    Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор