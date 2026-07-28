Улицу Хо Ши Мина частично перекроют в Алматы: изменятся схемы движения автобусов

С 28 июля в Алматы временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов в связи с ремонтом и частичным перекрытием улицы Хо Ши Мина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в транспортном холдинге, движение будет полностью перекрыто по улице Хо Ши Мина на участке от улицы Универсиадной до проспекта Рыскулова в северном направлении. Ограничения начнут действовать с 28 июля и сохранятся до завершения ремонтных работ.

В связи с этим будут временно изменены схемы движения и конечные остановки отдельных маршрутов.

Маршрут № 19

— в западном направлении: улица Бауыржана Момышулы (север) — улица Универсиадная (запад) — улица Хо Ши Мина (север) — улица Мухамедханова — разворот по улице Мухамедханова — улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — конечная остановка «мкр. Нуркент»;

— в обратном направлении: конечная остановка «мкр. Нуркент» — улица Универсиадная (восток) — улица Бауыржана Момышулы (юг) — далее по утвержденной схеме.

Маршрут № 84А

— в южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — далее по схеме;

— в обратном направлении: без изменений.

Маршрут № 96

— в южном направлении: улица Бауыржана Момышулы (юг) — улица Универсиадная (запад) — улица Хо Ши Мина (север) — разворот по кольцу — улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — конечная остановка «мкр. Нуркент»;

— в обратном направлении: конечная остановка «мкр. Нуркент» — улица Универсиадная (восток) — улица Бауыржана Момышулы (север) — далее по утвержденной схеме.

Маршрут № 109

— в южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) — улица Универсиадная (восток) — далее по схеме;

— в обратном направлении: без изменений.

В транспортном холдинге призвали пассажиров заранее учитывать временные изменения при планировании поездок.

Недавно в городе временно изменились схемы движения еще 12 автобусных маршрутов.