    21:49, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Две школы полностью, 52 школы частично перешли на дистанционку в СКО

    В Северо-Казахстанской области из-за роста заболеваемости ОРВИ почти 2900 учеников из 292 классов переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новую современную школу на 600 мест строят в Петропавловске
    Фото: акимат СКО

    Управление образования СКО провело мониторинг в учебных организациях. На данный момент в 54 школах 1896 школьников болеют ОРВИ. Учебный процесс не прерывается, дети продолжают учиться через цифровые образовательные платформы.

    В регионе две школы — Арыкбалыкская средняя школа в Айыртауском районе и Акан-Баракская средняя школа в районе Шал Акына — полностью перешли на дистанционный формат.

    В Петропавловске в 20 школах отдельные классы переведены на онлайн-обучение.

    В М. Жумабаевском районе пять школ, в Шал Акынском 10 школ, в Тайыншинском и Тимирязевском по две школы, в Кызылжарском семь школ, а в Уалихановском районе классы школы-интерната обучаются дистанционно.

    В пяти областных школах Петропавловска также введено онлайн-обучение, так как более 30% учеников в классах болеют.

    По словам специалистов, чтобы сдержать распространение вируса, в учебных заведениях сейчас соблюдается кабинетная система, проводится санитарная обработка, проветривание, а медицинские работники регулярно контролируют состояние здоровья учащихся.

    Напомним, в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ —  болеет около двух миллионов человек. Ранее в Минздраве сообщили, что в стране в текущем эпидемическом сезоне циркулируют привычные вирусы гриппа, новых опасных штаммов не выявлено.

    Теги:
    Эпидситуация СКО Образование Дистанционное обучение школа
    Данагуль Карбаева
    Автор
