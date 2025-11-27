Две школы полностью, 52 школы частично перешли на дистанционку в СКО

Управление образования СКО провело мониторинг в учебных организациях. На данный момент в 54 школах 1896 школьников болеют ОРВИ. Учебный процесс не прерывается, дети продолжают учиться через цифровые образовательные платформы.

В регионе две школы — Арыкбалыкская средняя школа в Айыртауском районе и Акан-Баракская средняя школа в районе Шал Акына — полностью перешли на дистанционный формат.

В Петропавловске в 20 школах отдельные классы переведены на онлайн-обучение.

В М. Жумабаевском районе пять школ, в Шал Акынском 10 школ, в Тайыншинском и Тимирязевском по две школы, в Кызылжарском семь школ, а в Уалихановском районе классы школы-интерната обучаются дистанционно.

В пяти областных школах Петропавловска также введено онлайн-обучение, так как более 30% учеников в классах болеют.

По словам специалистов, чтобы сдержать распространение вируса, в учебных заведениях сейчас соблюдается кабинетная система, проводится санитарная обработка, проветривание, а медицинские работники регулярно контролируют состояние здоровья учащихся.

Напомним, в Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — болеет около двух миллионов человек. Ранее в Минздраве сообщили, что в стране в текущем эпидемическом сезоне циркулируют привычные вирусы гриппа, новых опасных штаммов не выявлено.