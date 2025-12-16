РУ
    20:55, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Две группы пропавших туристов нашли в России

    Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены, все живы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Две группы пропавших туристов нашли в России
    Кадр из видео

    — Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились, — сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили информацию об обнаружении группы из 13 человек.

    — В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметили в ведомстве.

    В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

    — Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное, — сказали в МЧС.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в России пропала группа из 13 туристов, которая не вышла на точку сбора в назначенное время.

    Динара Жусупбекова
