Две группы пропавших туристов нашли в России

— Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились, — сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили информацию об обнаружении группы из 13 человек.

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

— Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное, — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в России пропала группа из 13 туристов, которая не вышла на точку сбора в назначенное время.