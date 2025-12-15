РУ
    11:50, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Группа из 13 туристов пропала в России

    Незарегистрированную туристическую группу из 13 человек, которая не вышла на точку сбора в назначенное время, ищут в Пермском крае, передает агентство Kazinform. 

    Группа из 13 туристов пропала в России
    Фото: Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Башкортостану

    Как передает ТАСС, группа туристов из Свердловской области 13 декабря направилась на гору Ослянку на снегоходах, в составе было 15 человек. 2 туриста вернулись в тот же день в поселок.

    Группа перестала выходить на связь перед спуском с вершины и не вышла на точку сбора в назначенное время.

    У пропавших туристов были телефоны и рации, но не было спутникового телефона, который остался на базе.

    Совместно с полицией, спасателями и волонтерами ведутся поиски с использованием специальных технических средств. МЧС для поисков первоначально привлекли 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Затем нарастили группировку до 22 человек и 10 единиц техники.

    Поиски проводили 14 декабря на горе Ослянка, по рации никто не ответил. На горе были очень сильный ветер и метель, видимость 2-3 м.

    Запуск беспилотника для поиска пропавших в Пермском крае туристов будет осуществлен с вершины горы, куда его планируют забросить на снегоходах.

    — В данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и один БПЛА с тепловизором. Запуск беспилотника будет осуществлен с вершины горы, куда его планируется забросить на снегоходах, — сказал координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев. 

    По его словам, из-за сильного ветра и снега невозможна работа авиации. Вылет запланирован на 16 декабря.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что на Эвересте из-за метели застряли около тысячи человек

