Группа из 13 туристов пропала в России

Как передает ТАСС, группа туристов из Свердловской области 13 декабря направилась на гору Ослянку на снегоходах, в составе было 15 человек. 2 туриста вернулись в тот же день в поселок.

Группа перестала выходить на связь перед спуском с вершины и не вышла на точку сбора в назначенное время.

У пропавших туристов были телефоны и рации, но не было спутникового телефона, который остался на базе.

Совместно с полицией, спасателями и волонтерами ведутся поиски с использованием специальных технических средств. МЧС для поисков первоначально привлекли 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Затем нарастили группировку до 22 человек и 10 единиц техники.

Поиски проводили 14 декабря на горе Ослянка, по рации никто не ответил. На горе были очень сильный ветер и метель, видимость 2-3 м.

Запуск беспилотника для поиска пропавших в Пермском крае туристов будет осуществлен с вершины горы, куда его планируют забросить на снегоходах.

— В данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и один БПЛА с тепловизором. Запуск беспилотника будет осуществлен с вершины горы, куда его планируется забросить на снегоходах, — сказал координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев.

По его словам, из-за сильного ветра и снега невозможна работа авиации. Вылет запланирован на 16 декабря.

