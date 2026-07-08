KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Два землетрясения магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Китая

    На юго-западе Китая в течение короткого времени произошли два землетрясения магнитудой 5.0, передает Kazinform со ссылкой oxu.az. 

    Два землетрясения магнитудой 5.0 произошло на юго-западе Китая
    Фото: hurriyet.com.tr

    Китайские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.0 в юго-западной провинции Сычуань.

    По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр располагался в уезде Гао городского округа Ибинь. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров.

    Сообщений о пострадавших или разрушениях в Ибине, где проживает более 4,6 млн человек, не поступало.

    Позже специалисты сообщили о втором землетрясении магнитудой 5.0, которое произошло в том же уезде.

    Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек.

    Китай Землетрясение Сейсмологи Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор