Два землетрясения магнитудой 5.0 произошло на юго-западе Китая

На юго-западе Китая в течение короткого времени произошли два землетрясения магнитудой 5.0, передает Kazinform со ссылкой oxu.az.

Китайские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.0 в юго-западной провинции Сычуань.

По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр располагался в уезде Гао городского округа Ибинь. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в Ибине, где проживает более 4,6 млн человек, не поступало.

Позже специалисты сообщили о втором землетрясении магнитудой 5.0, которое произошло в том же уезде.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек.