Два уголовных дела возбудили о принуждении к браку в Казахстане

Как сообщает Генеральная прокуратура, в случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также, при наступлении по неосторожности тяжких последствий — похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

— Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. В обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Казахстане по новой статье о сталкинге возбуждены два уголовных дела.