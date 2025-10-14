РУ
    10:06, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Два уголовных дела возбудили о принуждении к браку в Казахстане

    Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК) уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels

    Как сообщает Генеральная прокуратура, в случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    Также, при наступлении по неосторожности тяжких последствий — похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    — Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. В обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние, — сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане по новой статье о сталкинге возбуждены два уголовных дела.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Кызылординская область Шымкент Брак Несовершеннолетние Уголовное дело
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
