Два посмертных донора помогли спасти жизни нескольких пациентов в ВКО

Всего за три дня в Усть-Каменогорске провели две мультиорганные донорские операции. Благодаря двум посмертным донорам шанс на трансплантацию получили сразу несколько пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обе операции потребовали участия большой команды специалистов. В первом случае донорскими стали сердце и печень. Спустя несколько дней врачи вновь провели мультиорганный забор — сердца, печени, легкого и двух почек.

Все органы предназначались пациентам из Единого листа ожидания. Их направили в республиканские трансплантационные центры Астаны и Алматы. В подобных операциях счет идет на часы.

— За каждым таким донорским процессом стоит круглосуточная работа большой команды специалистов — реаниматологов, трансплантологов, хирургов, координаторов, операционных сестер и других медицинских работников. Органы должны быть изъяты и доставлены в трансплантационные центры в максимально короткие сроки, — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.

Органы из Усть-Каменогорска направили в University Medical Center и Национальный научный онкологический центр в Астане, а также Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова в Алматы.

В управлении здравоохранения ВКО отдельно выразили признательность донорам и их семьям, переживающим тяжелую утрату. Благодаря посмертному донорству несколько других людей получили возможность продолжить лечение и пройти трансплантацию.

Ранее сообщалось, что за полгода 150 трансплантаций органов провели в Казахстане.

Также сообщалось, что свиная почка проработала в организме 66-летнего американца рекордные 271 день.