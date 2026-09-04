Свиная почка проработала в организме 66-летнего американца рекордные 271 день

В США пересаженная человеку генетически модифицированная свиная почка проработала 271 день — это самый длительный срок функционирования такого органа у живого пациента, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

66-летнему Тиму Эндрюсу пересадили свиную почку в январе 2025 года. Благодаря операции он смог обходиться без гемодиализа в течение девяти месяцев. Врачи Mass General Brigham считают, что такие органы могут использоваться как временный «мост» для пациентов, ожидающих донорскую почку от человека.

Фото: Kate Flock/Massachusetts General Hospital

Спустя 271 день пересаженный орган перестал функционировать и был удален. После этого пациенту потребовался краткий курс диализа, а затем ему пересадили почку от человека. Результаты наблюдения опубликованы в журнале The Lancet.

Для трансплантации использовали почку генетически модифицированной юкатанской свиньи. В ее геном внесли 69 изменений, чтобы снизить риск иммунного отторжения и передачи человеку свиных вирусов.

— Мне немного не хватало времени, чтобы дожить до появления донорской почки, это очень угнетало, — признается Тим Эндрюс.

По его словам, идея с трансплантацией почки от свиньи стала для него «надеждой» и «светом в конце туннеля».

— Надежда — это самое главное, шанс освободиться от аппарата диализа и жить своей жизнью, — говорит Тим Эндрюс.

Фото: Kate Flock/Massachusetts General Hospital

Исследования в области ксенотрансплантации продолжаются на фоне острой нехватки донорских органов. В США около 100 тысяч человек ожидают пересадки почки, тогда как ежегодно проводится около 25 тысяч таких операций.

Напомним, в Казахстане 4739 человек находятся в листе ожидания на трансплантацию органов, большинство — на пересадку почки. При этом число трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане с 2024 года выросло почти втрое.