Число трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане выросло почти втрое

В Казахстане с 2024 года почти втрое увеличилось число трансплантаций органов от посмертных доноров, передает корреспондент агентства Kazinform.

О статистике посмертной пересадки органов рассказал директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава Айдар Ситказинов на просветительском лектории «Как развивается система органного донорства в Казахстане».

По его словам, если в 2024 году было проведено 23 такие операции, то в 2025 году — уже 68. Положительная динамика сохраняется и в 2026 году.

— Одной из главных тенденций последних лет стал рост числа трансплантаций от посмертных доноров. Если в 2024 году было проведено 23 такие операции, то уже в 2025 году — 68, что почти втрое больше. Одновременно увеличивается число актуальных посмертных доноров: с 6 в 2024 году до 18 в 2025-м. Именно эти показатели напрямую влияют на количество спасенных пациентов, поскольку один посмертный донор способен подарить шанс на жизнь сразу нескольким людям, — отметил Ситказинов.

По данным регистра волеизъявлений, согласие на посмертное донорство оформили 16 109 казахстанцев, тогда как отказ зарегистрировали 156 174 человека.

— От одного донора можно получить до семи органов. Но и здесь требуется согласие родственников. Они могут дать согласие на получение только сердца или только почки. Если все органы здоровы, можно извлечь сердце, две почки, печень, легкие и роговицу, что поможет до семи людям, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Казахстане в очереди на трансплантацию органов находятся 4 739 пациентов, в том числе 126 детей.