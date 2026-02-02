Два перинатальных центра, больницы и поликлиники построят в Астане

— За последние 10 лет в столице количество родов увеличилось на 35%, в результате чего городские акушерские стационары работают с высокой нагрузкой. Для решения данного вопроса в городе будет построено два перинатальных центра мощностью по 250 коек каждый. Первый перинатальный центр реализуется за счёт АО «Самрук-Қазына», строительные работы ведутся, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. По второму перинатальному центру в текущем году планируется завершить проектирование, сам объект ввести в эксплуатацию в 2028 году, — говорится в сообщении.

По его словам, в рамках развития экстренной медицинской помощи в ближайшее время завершается строительство приёмно-диагностического комплекса (ПДК) при Городской многопрофильной больнице № 2, что позволит повысить доступность и скорость оказания экстренной медицинской помощи и будет флагманом в стацинарной помощи.

Также продолжается проектирование новой многопрофильной городской больницы № 3 (МГБ-3) в районе Сарыарка при поддержке АО «ФНБ „Самрук-Қазына“.

— Отдельное внимание уделяем детской экстренной помощи. До 15 февраля 2026 года на базе Национального координационного центра экстренной медицины начнёт работу детский травматологический пункт для районов Нұра и Есиль. Это позволит значительно разгрузить действующий детский травмпункт на правом берегу и улучшить доступность медицинской помощи детскому населению, — написал аким столицы.

Женис Касымбек отметил, что в целом в столице предусмотрено строительство 11 новых объектов здравоохранения, включая республиканские центры, многопрофильные больницы, поликлиники и подстанции скорой помощи.

