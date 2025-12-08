РУ
    15:30, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два новых водохранилища построят в ЗКО

    Как сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, из 50 гидротехнических объектов в регионе отремонтируют 25, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации для реконструкции 14 водохранилищ.

    — В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы планируется строительство двух водохранилищ по большим и малым рекам объемом 38 млн кубометров, — рассказал аким на брифинге в СЦК.

    Работы по укреплению противопаводковой защиты тоже продвигаются. В регионе восстановили 19 защитных дамб на 2,9 млрд тенге. Чтобы повысить пропускную способность каналов, за последние три года провели механическую очистку 281 км. В следующем году планируют очистить еще 150 км.

    Кроме того, как отметил аким, началась реконструкция Жанибекской оросительно-обводнительной системы протяженностью 192 км.

    Ранее Нариман Турегалиев сообщил, что 567 млрд тенге инвестиций привлекли в ЗКО в 2025 году.

