Два новых водохранилища построят в ЗКО

Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации для реконструкции 14 водохранилищ.

— В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы планируется строительство двух водохранилищ по большим и малым рекам объемом 38 млн кубометров, — рассказал аким на брифинге в СЦК.

Работы по укреплению противопаводковой защиты тоже продвигаются. В регионе восстановили 19 защитных дамб на 2,9 млрд тенге. Чтобы повысить пропускную способность каналов, за последние три года провели механическую очистку 281 км. В следующем году планируют очистить еще 150 км.

Кроме того, как отметил аким, началась реконструкция Жанибекской оросительно-обводнительной системы протяженностью 192 км.

Ранее Нариман Турегалиев сообщил, что 567 млрд тенге инвестиций привлекли в ЗКО в 2025 году.