    15:06, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    567 млрд тенге инвестиций привлекли в ЗКО в 2025 году

    Западно-Казахстанская область демонстрирует уверенные показатели инвестиционной активности. В 2025 году в регион привлечено 567 млрд тенге инвестиций, сообщил аким области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    По его словам, в ближайшие пять лет планируется реализовать 73 крупных инвестиционных проекта на сумму 4,4 трлн тенге. Реализация этих инициатив позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

    — Объем обрабатывающей промышленности за отчетный период вырос на 17% и составил 303 млрд тенге, — отметил он.

    Для привлечения прямого иностранного капитала проведены переговоры с инвесторами из Чехии, России, Ирана, Китая и Южной Кореи.

    — Подписаны меморандумы по проектам в промышленности, строительстве, медицине, энергетике и сельском хозяйстве на общую сумму 1 трлн тенге, — сказал аким.

