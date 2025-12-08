567 млрд тенге инвестиций привлекли в ЗКО в 2025 году

По его словам, в ближайшие пять лет планируется реализовать 73 крупных инвестиционных проекта на сумму 4,4 трлн тенге. Реализация этих инициатив позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

— Объем обрабатывающей промышленности за отчетный период вырос на 17% и составил 303 млрд тенге, — отметил он.

Для привлечения прямого иностранного капитала проведены переговоры с инвесторами из Чехии, России, Ирана, Китая и Южной Кореи.