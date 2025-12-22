Два казахстанца вошли в топ-5 лучших боксеров мира

Федерация отобрала по пять лучших боксеров как среди мужчин, так и среди женщин. Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будут выбраны лучшие из лучших.

В число претендентов вошли казахстанцы Махмуд Сабырхан и Наталья Богданова. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.

Список номинантов на лучшего боксера года:

Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан);

Жавохир Умматалиев (Узбекистан);

Луис Оливейра (Бразилия);

Юри Фалькао (Бразилия);

Махмуд Сабырхан (Казахстан).

Список номинантов на лучшую боксершу года:

Джайсмин Ламбория (Индия);

Минакши Худа (Индия);

Суннива Хуфстад (Норвегия);

Наталья Богданова (Казахстан);

Агата Качмарская (Польша).

Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле — первом под эгидой World Boxing, в общем зачете по сумме выступлений мужчин и женщин Казахстан занял уверенное первое место.

Ранее были названы имена будущих звезд бокса из Алматы.



