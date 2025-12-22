Два казахстанца вошли в топ-5 лучших боксеров мира
Международная федерация World Boxing обнародовала списки лучших боксеров года, передает Kazinform.
Федерация отобрала по пять лучших боксеров как среди мужчин, так и среди женщин. Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будут выбраны лучшие из лучших.
В число претендентов вошли казахстанцы Махмуд Сабырхан и Наталья Богданова. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.
Список номинантов на лучшего боксера года:
- Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан);
- Жавохир Умматалиев (Узбекистан);
- Луис Оливейра (Бразилия);
- Юри Фалькао (Бразилия);
- Махмуд Сабырхан (Казахстан).
Список номинантов на лучшую боксершу года:
- Джайсмин Ламбория (Индия);
- Минакши Худа (Индия);
- Суннива Хуфстад (Норвегия);
- Наталья Богданова (Казахстан);
- Агата Качмарская (Польша).
Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле — первом под эгидой World Boxing, в общем зачете по сумме выступлений мужчин и женщин Казахстан занял уверенное первое место.
