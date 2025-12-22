РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:34, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два казахстанца вошли в топ-5 лучших боксеров мира

    Международная федерация World Boxing обнародовала списки лучших боксеров года, передает Kazinform.

    Махмуд Сабырхан
    Фото: НОК РК

    Федерация отобрала по пять лучших боксеров как среди мужчин, так и среди женщин. Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будут выбраны лучшие из лучших.

    В число претендентов вошли казахстанцы Махмуд Сабырхан и Наталья Богданова. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.

    Список номинантов на лучшего боксера года:

    • Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан);
    • Жавохир Умматалиев (Узбекистан);
    • Луис Оливейра (Бразилия);
    • Юри Фалькао (Бразилия);
    • Махмуд Сабырхан (Казахстан).

    Список номинантов на лучшую боксершу года:

    • Джайсмин Ламбория (Индия);
    • Минакши Худа (Индия);
    • Суннива Хуфстад (Норвегия);
    • Наталья Богданова (Казахстан);
    • Агата Качмарская (Польша).

    Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле — первом под эгидой World Boxing, в общем зачете по сумме выступлений мужчин и женщин Казахстан занял уверенное первое место.

    Ранее были названы имена будущих звезд бокса из Алматы. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают