Не только Назым Кызайбай: названы имена будущих звезд бокса из Алматы

Женская сборная Алматы достойно представила город, вернувшись домой с медалями и ценным соревновательным опытом.

По словам Омарбекова, чемпионат Казахстана, прошедший в Семее, стал важным этапом для алматинской команды, а сам турнир был организован на высоком уровне, а конкуренция была как никогда острой.

— Не все задачи удалось выполнить на 100%, но наша команда проявила себя достойно: вернулась домой с медалями и ценным соревновательным опытом. Девушки продемонстрировали характер, техничный бокс и настоящий бойцовский дух. Особенно горжусь выступлением своих воспитанниц. Бахыт Сейдиш уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала золото. Ее выступление было практически безупречным. Асель Токтасын немного не справилась с волнением в финале, но потенциал у нее огромный, и это лишь начало большого пути. Панар Сейтханкызы взяла бронзу, показав зрелость и самоотдачу. К сожалению, Улдане Таубай не удалось подняться на пьедестал, но даже в поражении она проявила силу духа, и я уверен, она сделает правильные выводы и станет только сильнее. Все девушки бились до конца, несмотря на сложную жеребьевку и сильных соперниц. Их выступление — это отражение того системного труда, который ведется в нашей команде изо дня в день. Особого признания заслуживает Жазира Уракбаева, которую назвали лучшей спортсменкой турнира. Это заслуженно и очень символично для нашей команды. Также в этом весе (51 кг) с хорошей стороны себя проявила Рахмина Абдумижитова — чемпионка страны и Азии среди молодежи. У нее большой потенциал, — сказал тренер.

Наставник признался, что в алматинской команде рассчитывали на большее количество наград. Но бокс — это не только сила и техника. Многое решают нюансы: психологическое состояние в день боя, жеребьевка, а порой и судейские решения. Важно, по мнению тренера, другое — у команды есть мощная мотивация, и с каждым турниром прогресс становится все более очевидным.

— Мы обязательно проведем работу над ошибками, усилим отдельные направления подготовки и продолжим двигаться вперед. Это лишь один из этапов на пути к большим победам. Алматинский женский бокс уже давно заслужил признание на международной арене. И за этим — колоссальный труд всей команды настоящих профессионалов. Я искренне благодарен своим коллегам. Тем, с кем мы вместе растим чемпионок. Абилда Айбек, Сапарбаев Ержан, Шералы Жандос, Жалилов Алик, Дайрабаев Куат — это не просто тренеры, это настоящие специалисты своего дела, с которыми мы вместе растим чемпионок. Мы постоянно учимся друг у друга, делимся опытом, и именно в этом наша сила. Особая благодарность старшим наставникам — Долкуну Камекову и Нурлану Мухамбеткалиеву. Их знания, советы и богатый опыт — это наша опора. Их вклад в развитие женского бокса в Алматы и всего Казахстана невозможно переоценить, — сказал Баглан Омарбеков.

Наставник подчеркнул, что тренерский штаб работает не только ради сегодняшних медалей, но и для того, чтобы создать прочную школу, фундамент женского бокса будущего и достойных преемниц Назым Кызайбай и других нынешних лидеров казахстанского бокса.

— Хочется, чтобы наши девушки чувствовали поддержку и в материальном плане. Чтобы они не искали лучших условий за пределами ринга, а могли сосредоточиться на любимом деле — на спорте, который они выбрали сердцем, — заключил тренер.

