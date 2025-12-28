РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:18, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два казахстанских боксера признаны лучшими за год по версии World Boxing

    Завершилось голосование на звание «Лучший боксер года» по версии Международной федерации World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    У мужчин в этой номинации победу одержал казахстанский боксер Махмуд Сабырхан. Он собрал наибольшее количество голосов пользователей.

    В женском голосовании лучшей признана казахстанка Наталья Богданова.

    Наталья Богданова
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    Ранее лучшим боем года был назван поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом (Филиппины) в ¼ финала Кубка мира в Астане.

    Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков в Instagram. Каждый лайк равнялся одному голосу.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бокс Итоги года
    Динара Жусупбекова
    Автор
