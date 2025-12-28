Два казахстанских боксера признаны лучшими за год по версии World Boxing

У мужчин в этой номинации победу одержал казахстанский боксер Махмуд Сабырхан. Он собрал наибольшее количество голосов пользователей.

В женском голосовании лучшей признана казахстанка Наталья Богданова.

Фото: World Boxing Cup Astana 2025

Ранее лучшим боем года был назван поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом (Филиппины) в ¼ финала Кубка мира в Астане.

Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков в Instagram. Каждый лайк равнялся одному голосу.