21:18, 27 Декабрь 2025 | GMT +5
Два казахстанских боксера признаны лучшими за год по версии World Boxing
Завершилось голосование на звание «Лучший боксер года» по версии Международной федерации World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
У мужчин в этой номинации победу одержал казахстанский боксер Махмуд Сабырхан. Он собрал наибольшее количество голосов пользователей.
В женском голосовании лучшей признана казахстанка Наталья Богданова.
Ранее лучшим боем года был назван поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом (Филиппины) в ¼ финала Кубка мира в Астане.
Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков в Instagram. Каждый лайк равнялся одному голосу.