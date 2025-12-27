World Boxing: Бой Махмуда Сабырхана признан лучшим в 2025 году

Таковым стал поединок казахстанского боксера Махмуда Сабырхана и филиппинца Аарона Джуда, который прошел в четвертьфинале Кубка мира в Астане в июле.

Бой закончился победой Сабырхана техническим нокаутом во втором раунде. Сначала казахстанец сам побывал в нокдауне, однако затем сумел трижды отправить в нокдаун своего оппонента, после чего рефери остановил поединок.

Между тем Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года.