01:25, 27 Декабрь 2025 | GMT +5
World Boxing: Бой Махмуда Сабырхана признан лучшим в 2025 году
Болельщики выбрали лучший бой 2025 года, прошедший под эгидой организации World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Таковым стал поединок казахстанского боксера Махмуда Сабырхана и филиппинца Аарона Джуда, который прошел в четвертьфинале Кубка мира в Астане в июле.
Бой закончился победой Сабырхана техническим нокаутом во втором раунде. Сначала казахстанец сам побывал в нокдауне, однако затем сумел трижды отправить в нокдаун своего оппонента, после чего рефери остановил поединок.
Между тем Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года.