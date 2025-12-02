РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:40, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два автомобиля сгорели у жилого дома в Алматы

    В Алматы загорелись два автомобиля во дворе жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два автомобиля сгорели у жилого дома в Алматы
    Кадр из видео

    По информации ДЧС города, сообщение о пожаре поступило 1 декабря в 10:49. Возгорание произошло на улице Айманова, возле дома № 103.

    Сначала вспыхнул BMW X5, после чего огонь перекинулся на стоявший рядом Renault Duster.

    На место были направлены пожарные расчеты СПЧ-1 Алмалинского района.

    Площадь горения составила около 3 квадратных метров. Пожарные оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание к 11:02. Пострадавших нет.

    Напомним, 18 ноября в результате пожара в частном жилом доме в Туркестанской области погибли 12 человек. Девочка стала десятым ребенком, скончавшимся после трагедии в селе Алгабас Жетысайского района.

    Теги:
    Пожар Регионы Алматы Происшествия Авто
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают