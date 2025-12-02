21:40, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Два автомобиля сгорели у жилого дома в Алматы
В Алматы загорелись два автомобиля во дворе жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации ДЧС города, сообщение о пожаре поступило 1 декабря в 10:49. Возгорание произошло на улице Айманова, возле дома № 103.
Сначала вспыхнул BMW X5, после чего огонь перекинулся на стоявший рядом Renault Duster.
На место были направлены пожарные расчеты СПЧ-1 Алмалинского района.
Площадь горения составила около 3 квадратных метров. Пожарные оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание к 11:02. Пострадавших нет.
