Два автобуса столкнулись в Алматы: есть пострадавшие

По данным департамента полиции, около 12:40 водитель автобуса 69-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, столкнулся с автобусом 208-го маршрута, который находился на остановке восточнее проспекта Назарбаева.

В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и пассажирка автобуса 69-го маршрута.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района.

Отметим, что с начала года в мегаполисе зарегистрировано свыше 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 600 человек.