15:14, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Два автобуса столкнулись в Алматы: есть пострадавшие
ДТП произошло в Медеуском районе города, передает агентство Kazinform.
По данным департамента полиции, около 12:40 водитель автобуса 69-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, столкнулся с автобусом 208-го маршрута, который находился на остановке восточнее проспекта Назарбаева.
В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и пассажирка автобуса 69-го маршрута.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района.
Отметим, что с начала года в мегаполисе зарегистрировано свыше 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 600 человек.