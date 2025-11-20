РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:14, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два автобуса столкнулись в Алматы: есть пострадавшие

    ДТП произошло в Медеуском районе города, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: almatytoday / t.me

    По данным департамента полиции, около 12:40 водитель автобуса 69-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, столкнулся с автобусом 208-го маршрута, который находился на остановке восточнее проспекта Назарбаева.

    В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и пассажирка автобуса 69-го маршрута.

    Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района.

    Отметим, что с начала года в мегаполисе зарегистрировано свыше 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 600 человек. 

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают