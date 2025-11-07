ДТП с автобусами в Алматы: более 600 пострадавших с начала года

По данным начальника управления административной полиции Асхата Кулбаева, с начала года в мегаполисе зарегистрировано свыше 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 600 человек. В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили более двух тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов.

Он подчеркнул, что руководителям автопарков необходимо ежедневно проводить инструктажи с водителями перед выездом на линию, а также строго следить за техническим состоянием автобусов — особенно в преддверии зимнего сезона.

— От поведения водителя зависит не только безопасность, но и доверие горожан к общественному транспорту. Мы ожидаем от руководителей автопарков большей ответственности и дисциплины в работе, — отметил он. https://www.instagram.com/reel/DQv4UjVjGod/?igsh=MWxmb2RmY3hsYzJqeg%3D%3D

Недавно в Жетысуском районе автобус снес остановку и сбил пешехода, в результате чего пострадали два человека.