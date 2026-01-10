ДТП под Алматы с участием студентов из Индии: врачи оценили состояние выживших

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, 6 января в период с 11:00 до 12:00 в центральную районную больницу Жамбылского района (село Узынагаш) были доставлены трое граждан Республики Индия.

По информации ведомства, все пострадавшие были незамедлительно осмотрены дежурными врачами. По результатам первичного осмотра они в экстренном порядке были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Впоследствии один из пациентов был переведен в хирургическое отделение, второй продолжает лечение в реанимации.

— Состояние третьего пациента с момента поступления оценивалось как крайне тяжелое. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия и интенсивную терапию, 9 января 2026 года пациент скончался, — прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

В настоящее время медицинским персоналом проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий: выполнены все требуемые обследования, организованы консультации профильных специалистов. Лечение пациентов осуществляется в соответствии с утвержденными клиническими протоколами.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на 86-м километре автодороги Алматы — Бишкек. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Водитель погиб на месте происшествия, двое пассажиров скончались в больнице. Еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один из них скончался сегодня утром. В настоящее время в медицинском учреждении продолжают лечение двое граждан Республики Индия.