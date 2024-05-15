Мы хотим не только покупать дроны у Южной Кореи, но и сотрудничать в обмене знаниями - вице-министр промышленности РК

Вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков проявил интерес к интеграции знаний Южной Кореи в индустрию дронов Казахстана во время интервью с The Korea Herald, передает агентство Kazinform.

— Сотрудничество с Кореей в области дронов очень важно, — сказал Бейспеков, подчеркивая роль технологии в формировании будущего Казахстана в нефтяной и газовой промышленности, сельском хозяйстве и обеспечении дорожной безопасности. — Это не секрет. Все знают, что Корея — передовая страна в производстве дронов.

Однако вице-министр ожидает, что партнерство превзойдет простой закуп и достигнет взаимного обмена знаниями и навыками.

Азамат Бейспеков был в Корее, чтобы принять участие в Korea Drone Expo 2024.

Эксперты отрасли предполагают, что благодаря своей обширной территории Казахстан может стать центром использования дронов в различных секторах, включая лесное хозяйство, сельское хозяйство, энергетику, спасательные операции, картографию и оборону.

Корейские технологии дронов испытывают рост спроса в Центральной Азии, что заставляет корейские компании активно искать возможности для входа на рынок в регионе, согласно KOTRA (Korea Trade Promotion Corporation).

Министерство промышленности и строительства планирует внедрить передовые дроновые технологии, уделяя внимание обучению подготовке операторов и регулирующим мерам в области использования БПЛА.

Центральная Азия видит рост использования дронов в секторах сельского хозяйства и городской инфраструктуры. Все пять центральноазиатских армий располагают дронами. Однако эксперты беспокоятся о возможной военной милитаризации и рисках безопасности.

— Мы хотим производить их только ради нашей собственной безопасности и самообороны, — уточнил Бейспеков. — Мы должны использовать дроны только в мирных целях, а не в военных.

Относительно правил экспорта и партнерства с корейскими компаниями Бейспеков указал на успехи Казахстана в производстве дронов, приведя пример тестирования дронов, разработанных для тушения пожаров и экстренных реагирований на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения (ПЗТМ).

Создание надежного законодательства для управления использованием дронов, чтобы революционизировать различные отрасли, по словам Бейспекова, является необходимостью.

— Это зависит только от нас, как мы воспитываем детей и учим их о дронах, — сказал вице-министр, подчеркивая общую ответственность как граждан, так и правительств в направлении этической эволюции технологии дронов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане откроется еще один факультет дронов. Договоренность об этом достигнута во время визита в Южную Корею делегации казахстанского Министерства промышленности и строительства. Корейские профессора будут готовить кадры для дронной промышленности Казахстана.