Инженеров по созданию дронов будут обучать в Казахстане при поддержке Южной Кореи

В Казахстане откроется ещё один факультет дронов. Договорённость об этом достигнута во время визита в Южную Корею делегации казахстанского Министерства промышленности и строительства, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на «24KZ».

В течение 3 дней гости провели переговоры с членами корейского правительства, руководителями крупных компаний и посетили университеты Джей и Шинхан.

Там они побывали на лекциях и познакомились с процессом обучения инженеров по созданию дронов.

По данным Министерства промышленности и строительства, пока только в двух вузах Казахстана есть факультеты дронов. Ещё один откроют при содействии университета Джей.

Корейские профессора будут готовить кадры для дронной промышленности Казахстана.