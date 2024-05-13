Инженеров по созданию дронов будут обучать в Казахстане при поддержке Южной Кореи
В Казахстане откроется ещё один факультет дронов. Договорённость об этом достигнута во время визита в Южную Корею делегации казахстанского Министерства промышленности и строительства, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на «24KZ».
В течение 3 дней гости провели переговоры с членами корейского правительства, руководителями крупных компаний и посетили университеты Джей и Шинхан.
Там они побывали на лекциях и познакомились с процессом обучения инженеров по созданию дронов.
По данным Министерства промышленности и строительства, пока только в двух вузах Казахстана есть факультеты дронов. Ещё один откроют при содействии университета Джей.
Корейские профессора будут готовить кадры для дронной промышленности Казахстана.
— В Академии Джей для учеников старших классов и тех, кто работает на производстве есть специализированные программы. Мы будем готовить специалистов с использованием этих программ. Представители университета Джей посетят Казахстан, побывают в технических университетах и выберут среди них партнеров. Технологии и компетенции по производству дронов нам готовы передать корейская и турецкая стороны, — сказал вице-министр промышленности и строительства РК Азамат Бейспеков.