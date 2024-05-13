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    18:50, 12 Май 2024 | GMT +6

    Инженеров по созданию дронов будут обучать в Казахстане при поддержке Южной Кореи

    Ўзбекистонда дронларни олиб киришга қўйилган тақиқ декриминаллаштирилмоқда
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Казахстане откроется ещё один факультет дронов. Договорённость об этом достигнута во время визита в Южную Корею делегации казахстанского Министерства промышленности и строительства, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на «24KZ».

    В течение 3 дней гости провели переговоры с членами корейского правительства, руководителями крупных компаний и посетили университеты Джей и Шинхан.

    Там они побывали на лекциях и познакомились с процессом обучения инженеров по созданию дронов.

    По данным Министерства промышленности и строительства, пока только в двух вузах Казахстана есть факультеты дронов. Ещё один откроют при содействии университета Джей.

    Корейские профессора будут готовить кадры для дронной промышленности Казахстана. 

    — В Академии Джей для учеников старших классов и тех, кто работает на производстве есть специализированные программы. Мы будем готовить специалистов с использованием этих программ. Представители университета Джей посетят Казахстан, побывают в технических университетах и выберут среди них партнеров. Технологии и компетенции по производству дронов нам готовы передать корейская и турецкая стороны, — сказал вице-министр промышленности и строительства РК Азамат Бейспеков.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Министерство промышленности и строительства Корея Видео Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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