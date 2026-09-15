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    Дрифт на АЗС закончился арестом для водителя в Алматы

    23-летнего водителя BMW привлекли к ответственности за опасные маневры на территории автозаправочной станции в Алматы. Суд назначил ему семь суток административного ареста, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz.

    Как сообщили в департаменте полиции, молодой человек устроил дрифт непосредственно на территории АЗС, совершая резкие маневры и создавая угрозу для находившихся рядом людей и автомобилей. Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его. 

    В отношении нарушителя были составлены административные материалы за маневрирование, повреждение дорожного покрытия и создание аварийной ситуации.

    Материалы дела направили в суд. По его решению 23-летний водитель получил семь суток административного ареста.

    Ранее полиция Алматы также задержала водителя BMW, который устроил дрифт на одной из улиц города и нарушил покой жителей.

    Также был оштрафован водитель, устроивший опасный дрифт на парковке одного из торговых домов.

    Арест Регионы Казахстана Полиция Водители Алматы ПДД Авто
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор