Водителя BMW арестовали за ночной дрифт в Алматы

Полиция Алматы задержала водителя автомобиля BMW, который устроил дрифт на одной из улиц города и нарушил покой жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Около трех часов ночи водитель демонстративно игнорировал правила дорожного движения и дрифтовал, создавая опасность для других участников движения.

Полиция Алматы установила и задержала мужчину. На него составлены административные материалы сразу по шести правонарушениям.

Автомобиль водворили на спецстоянку. Решением суда нарушителя арестовали. В полиции Алматы призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, уважать окружающих и не нарушать покой горожан.

Напомним, в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби произошло смертельное ДТП. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и двое пассажиров скончались на месте.

Сейчас в Алматы проходит суд по резонансному ДТП на аль-Фараби. На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, скорость автомобиля Zeekr перед столкновением могла составлять около 219 км/ч.