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    Водителя BMW арестовали за ночной дрифт в Алматы

    Полиция Алматы задержала водителя автомобиля BMW, который устроил дрифт на одной из улиц города и нарушил покой жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Водителя BMW арестовали за ночной дрифт в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Около трех часов ночи водитель демонстративно игнорировал правила дорожного движения и дрифтовал, создавая опасность для других участников движения.

    Полиция Алматы установила и задержала мужчину. На него составлены административные материалы сразу по шести правонарушениям.

    Автомобиль водворили на спецстоянку. Решением суда нарушителя арестовали. В полиции Алматы призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, уважать окружающих и не нарушать покой горожан.

    Напомним, в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби произошло смертельное ДТП. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и двое пассажиров скончались на месте.

    Сейчас в Алматы проходит суд по резонансному ДТП на аль-Фараби. На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен Александр Пак. Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, скорость автомобиля Zeekr перед столкновением могла составлять около 219 км/ч.

    Регионы Казахстана Полиция Нарушения Водители Алматы ПДД Происшествия Авто
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор