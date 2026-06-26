Дрифт на парковке в Алматы закончился штрафстоянкой для водителя

В Алматы водитель устроил опасный дрифт на парковке одного из торговых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Резкий визг шин, густой дым из-под колес и экстремальные маневры попали на видео и привлекли внимание полиции.

Сотрудники полиции Жетысуского района оперативно установили нарушителя. Им оказался 28-летний алматинец.

— За опасное и демонстративное нарушение правил дорожного движения в отношении водителя составлены административные материалы сразу по двум статьям адмкодекса. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку, — сообщили в ДП Алматы.

В полиции напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования, парковках и в других общественных местах представляет реальную угрозу безопасности окружающих. Подобные действия могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и привести к тяжелым последствиям.

Полиция Алматы задержала водителя автомобиля BMW, который устроил дрифт на одной из улиц города и нарушил покой жителей.