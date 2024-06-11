Дождливое лето в СКО - что влияет на климат и каких сюрпризов ждать от погоды

В Северо-Казахстанской области в этом году аномальная жара, по всей видимости, отменяется. В регионе ожидается дождливое лето. О синоптических процессах, изменении климата и прогнозах корреспондент агентства Kazinform поговорила с директором филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимовой.

В этом году погода североказахстанцев радует мало. Май, который чаще всего в регионе стоял жарким, нынешней весной был довольно прохладным. Первая декада июня – сплошные дожди. Такие, что за ночь в некоторых районах выпадала месячная норма осадков. Причиной всему, как пояснила Кымбат Мергалимова - частая циклоническая активность.

В мае территория области находилась под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Частая смена воздушных масс и прохождение фронтальных разделов привели к неустойчивой погоде с перепадами температуры воздуха, осадками, грозой, градом, пыльной бурей, порывистым ветром.

В первой декаде июня неустойчивая погода сохраняется из-за чередования северо-западных циклонов из европейской территории России и западных циклонов. С прохождением атмосферных фронтов по области наблюдаются дожди с грозами, град, шквалистый ветер.

- Почти все явления погоды связаны прямо или косвенно с движением воздушных масс. Они постоянно подвергаются влиянию подстилающей поверхности, в результате этого приобретают определенные свойства. Процессы видоизменения воздушных масс происходят непрерывно. Любой прогноз погоды - долгосрочный, краткосрочный - строится из анализа прогнозируемых движений воздушных масс, иными словами синоптических процессов. Для территории нашей области чаще всего характерны меридиональные процессы в виде северо-западных европейских вторжений воздушных масс. При своем смещении циклоны и связанные с ним холодные арктические атмосферные фронты вызывают сильные ветра и пасмурную с осадками погоду. Для теплого периода характерны конвективные процессы, которые способствуют образованию мощной кучево-дождевой облачности. В летний период при прохождении холодных арктических фронтов наблюдаются дожди с грозами, градом и шквалистое усиление ветра, - прокомментировала Кымбат Мергалимова.

Определенную роль в формировании погоды играет и изменение климата, которое не может не коснуться Казахстана. Происходит оно неоднородно и по территории нашей страны, и по сезонам.

Фото: Gov.kz

- Территория Казахстана, находящаяся в центре Евразийского континента и удаленная от океана на значительное расстояние, прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем. С середины 1970-х годов во всех областях наблюдается устойчивое повышение средней годовой температуры воздуха. В сезонных суммах осадков отмечаются как положительные, так и отрицательные тенденции. Положительный знак характерен для зимних и весенних сумм осадков, для летних и осенних - отрицательный. В годовых суммах осадков прослеживается незначительное увеличение, обусловленное увеличением зимних и весенних осадков. Последствия изменения климата в Казахстане в период с 1976-го по 2023-й годы привели к изменению количества случаев различных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений. Увеличиваются суточные максимумы температуры воздуха, уменьшается повторяемость ночных и дневных заморозков, сокращается количество дней с жесткими морозами. На севере наметилась тенденция сокращения дней без дождей. Одновременно все чаще наблюдаются сильные ветра и дожди. По оценкам зарубежных и отечественных ученых, в условиях изменения климата ожидается увеличение экстремальных погодных явлений, - проинформировала спикер.

Вполне возможно, что нынешнее лето преподнесет нам немало сюрпризов. Ученые его заранее охарактеризовали как самое жаркое в истории, предполагая, что повышение температуры воздуха будут вызывать парниковый эффект и феномен Эль-Ниньо, который продлится и в этом году. Однако буквально несколько дней назад Всемирная метеорологическая организация сообщила, что Эль-Ниньо может завершиться в июне, уступив место Ла-Нинье, которая характеризуется более холодными температурами в центральной и восточной части Тихого океана. И тем не менее это не изменит общей тенденции глобального потепления.

Что касается Северо-Казахстанской области, то катастрофических значений температуры воздуха пока не ожидается. Синоптики прогнозируют, что большая часть летнего периода этого года будет характеризоваться неустойчивой погодой.

Частая смена синоптических процессов - циклонов и антициклонов - вызовет колебания температурного фона. Ночью прогнозируются колебания от 9-14 до 19-24, днем – от 15-20 до 23-28 тепла. При прохождении циклонов с их атмосферными фронтами ожидаются часто ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град.

Лишь в третьей декаде июля погода установится, и температурный фон преимущественно прогнозируется ночью на уровне 17-22, днем – 22-27 тепла. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы – 17-18,2 градуса, количество осадков больше нормы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для аграрного региона то, каким будет лето - засушливым или дождливым - имеет особое значение. Североказахстанский «Казгидромет» ведет постоянный агрометеорологический мониторинг.

- Согласно расчетам стандартизированного индекса осадков в июне и июле условия увлажнения ожидаются близкими к многолетним значениям. Наши техники-агрометеорологи ведут наблюдения за фазами развития растений, продуктивными запасами влаги в почве, почвенными корками, фиксируют агротехнические мероприятия и другими показателями. До 2018-го года наблюдали за зерновыми и картофелем, сейчас - яровыми зерновыми, рапсом, картофелем, леном, чечевицей и за пастбищной растительностью. Рассчитываем положительные и эффективные температуры. Они необходимы, чтобы спрогнозировать наступления фаз развития растений и сроки уборки урожая. Многие опасные и стихийные явления погоды могут негативно отразиться на посевах. Сильный ветер в период созревания колоса может вызвать полегание посевов, град привести к повреждению или гибели растений, продолжительные обильные осадки - к вымочке, отсутствие осадков - к высыханию растений, - пояснила Кымбат Мергалимова.

Она добавила, что прогноз еще будет уточняться и корректироваться. Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осреднённых метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения от климатических норм для рассматриваемого сезона. Его следует использовать как консультативный. Уточняется он прогнозами на более короткие сроки - квартал, месяц, декада, неделя и сутки.

Похожие май и июнь синоптики наблюдали в 2018-м году. Погода была такой же неустойчивой, с перепадами температур и осадками. Тогда средняя за май температура воздуха по области составляла всего 8-10 тепла, что было ниже нормы на 3-4 градуса. За июнь - 16-17 тепла, что на 2-3 градуса ниже и только в отдельные дни поднималась до 30-33 градусов.

Жарким бы май в 2021-м году, когда средняя за месяц температура воздуха составила 17-19 тепла, что выше нормы на 5-7 градусов. Июнь был жарким в 2010-м. В отдельные дни воздух прогревался до 37-39 градусов, средняя температура была на 1-2 градуса выше нормы и составляла 19-21 тепла.