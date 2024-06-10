Месячная норма осадков за ночь выпала в районе СКО

В отдельных районах Северо-Казахстанской области минувшей ночью прошли сильные дожди. Метеостанция в селе Чкалово Тайыншинского района зарегистрировала 54,2 мм осадков при среднемесячной норме в 46 мм, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимовой, ночью территория области находилась под влиянием западного циклона и атмосферных фронтов. По области отмечались гроза, град, дождь, порывистый ветер со скоростью от 19 до 31 м/с. Порывы ветра до 19 м/с зафиксировали в Тайынше Тайыншинского района, до 21 м/с — в Петропавловске.

— На метеостанции в селе Чкалово Тайыншинского района отмечался сильный восточный ветер, средняя скорость — 17 м/с, порывы — 31 м/с, продолжительностью 28 минут. Ущерб неизвестен. Ветер, средняя скорость которого составляет 15 м/с и более, считается опасным явлением погоды. Эта же метеостанция зарегистрировала град диаметром один мм продолжительностью 20 минут, сильный дождь ночью — 54,2 мм, — проинформировала К.Мергалимова.

Гроза прокатилась ночью по девяти районам области. Нестабильная погода с дождями и грозами отмечалась и минувшим днем. Местами выпал крупный град. Штормовое предупреждение из-за осадков и ветра распространили в регионе и на понедельник, 10-е июня.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео с непогодой.