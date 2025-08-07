Дождливый август может повлиять на уборку урожая в Костанайской области

В этом году сельхозкультуры занимают 5,1 млн гектаров, из которых 4,1 млн приходится на зерновые, в том числе 3,4 млн гектаров пшеницы. Масличные культуры размещены на площади 873,5 тыс. гектаров.

По данным управления сельского хозяйства 64,8% зерновых находятся в хорошем состоянии, 35,2% — в удовлетворительном. Неплохой показатель у масличных культур — 67% посевов — в хорошем состоянии, только 0,3% зафиксированы как слабые — это поля в Аулиекольском районе.

Агротехника, сортовое обновление, лизинг

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, перед посевной был реализован комплекс агротехнических мероприятий: закрыли влагу на 4,5 млн га, обработали пары на 819 тыс. га, осенняя вспашка на 1,3 млн га. Посевы защищены от сорняков, вредителей и болезней на площади свыше 6 млн гектаров.

Сельхозпроизводители закупили 53,9 тыс. тонн элитных семян. В рамках дорожной карты по обновлению сортов достигнуто 10% от плана. А по программе «Льготный лизинг», реализуемой через «КазАгроФинанс», аграрии приобрели более 1,3 тыс. единиц техники.

Созревание, риски и прогноз

Что касается готовности, то на 1,5 млн га зерновые еще находятся в фазе цветения. Около 2,3 млн га достигли молочной и молочно-восковой спелости, а на 210 тыс. га наступила фаза восковой спелости — их нужно убирать в течение 10 дней, чтобы избежать потерь из-за осадков.

Но, как пояснили в управлении сельского хозяцства, дождливый август может внести свои корректировки — согласно прогнозу Казгидромета, по северу области ожидается превышение нормы осадков. Это может осложнить уборку, особенно на позднеспелых сортах, где дожди могут привести к развитию болезней и повышенной влажности зерна.

Хватит ли ГСМ

Для проведения жатвы и осенне-полевых работ региону выделено 83 тыс. тонн дизельного топлива. Цена для аграриев — не более 254 тенге за литр. На сегодня поставлено 9,1 тыс. тонн, продолжается активная работа по подаче заявок и заключению договоров с операторами.

К слову, уже определены 20 операторов для поставки топлива с завода (5 из них завозят собственные объемы).

Заключены договора на 15,6 тысяч тонн, оплачено 15,1 тысяч тонн, или 96% от июльского объема — 15,6 тыс. тонн.

На поля выйдут 19,2 тыс. тракторов, 7,9 тыс. зерноуборочных комбайнов и 8,2 тыс. грузовиков. Их техническая готовность — 100%. Хранить урожай будут в емкостях, вместимость которых составляет 8,3 млн тонн: это 34 лицензированных хлебоприемных предприятия (3 млн тонн) и склады сельхозструктур (5,3 млн тонн).

В наличии — 415 зерносушильных установок общей суточной производительностью свыше 100 тыс. тонн.

Напомним, казахстанские аграрии стали убирать урожай раньше времени на юге страны.