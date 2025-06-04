Аграрии юга Казахстана начали собирать урожай раньше обычного

— В этом году из-за необычно теплой погоды весной вегетационный период начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. Еще одна особенность текущего поливного сезона — это недостаток влаги в почве в предвегетационный период. Этот фактор существенно повлиял на водохозяйственную ситуацию в южных регионах. В частности, из-за низкой влажности верхнего слоя почвы потребность посевных площадей в воде в начальный период вегетации увеличилась в среднем на 50 процентов. Это создало дополнительную нагрузку на источники поливной воды, — сказал Алмас Мусабеков.

Спикер отметил, что сельскохозяйственная отрасль является крупнейшим потребителем воды в стране, на ее долю приходится 65% от общего водопотребления страны. Из 11,6 кубических километра воды, выделяемой на регулярное орошение, 11,4 кубических километров приходится на 5 областей юга страны. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и область Жетысу. Общая площадь орошения в этих регионах составляет 1,2 млн гектаров га или 78% всех орошаемых земель страны. С начала поливного сезона филиалы «Казводхоза» в вышеназванных 5 областях подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды.

По словам Алмаса Мусабекова, благодаря погоде и своевременной подаче поливной воды аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты. В последней декаде мая они собрали первый урожай дыни, в первую неделю июня — урожай арбузов.

Также спикер сообщил, что по поручению Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации ведет борьбу с «теневым» рынком воды. Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Жаушыкумском массиве орошения Шардаринского района Туркестанской области. Результаты проверки направлены в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер. В новом Водном кодексе данному вопросу уделено особое внимание, усилена ответственность за нарушения в водной сфере. Документ вступает в силу с 10 июня.

В целом, по состоянию на 1 апреля 2025 года в водохранилищах южных регионов было собрано 26 миллиардов кубометров воды.

Ранее сообщалось, что фермеры Туркестанской области начали сажать картофель и капусту зимой.