15:28, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Дожди, снег и метели ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Казгидромет опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 13–15 декабря, передает Kazinform.
Антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана.
На смену ему смещается мощный циклон. Подпитываемый влажными воздушными массами он принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики.
Вместе с осадками циклон принесет и усиление ветра, на западе, севере, в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.
Напомним, в субботу в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.