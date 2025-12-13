РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:28, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дожди, снег и метели ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

    Казгидромет опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 13–15 декабря, передает Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана.

    На смену ему смещается мощный циклон. Подпитываемый влажными воздушными массами он принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики.

    Вместе с осадками циклон принесет и усиление ветра, на западе, севере, в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.

    Напомним, в субботу в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение. 

    Диана Калманбаева
    Автор
