Дожди, снег и метели ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана.

На смену ему смещается мощный циклон. Подпитываемый влажными воздушными массами он принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики.

Вместе с осадками циклон принесет и усиление ветра, на западе, севере, в центре страны прогнозируется очень сильный ветер порывами 30 м/с и более.

Напомним, в субботу в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.