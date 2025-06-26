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    02:17, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 26 июня

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    жанбыр, дождь, гроза, погода, ауы райы
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре, юго-востоке — град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На юге — пыльная буря, юго-западе страны ночью и утром — туман.

    В центре области Абай, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, в центре Карагандинской, на юге Атырауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, в центре Актюбинской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Казгидромет Грозы Непогода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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