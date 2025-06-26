Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

Днем на севере, востоке, юге области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге, в центре области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на западе, юге, в центре области, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области временами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на юго-востоке, в центре области, днем на севере, востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в центре и горных районах 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере-востоке области Улытау ожидается сильный дождь. В области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.