Дожди с грозами и сильная жара ожидаются в Казахстане 15 июля

На западе, северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на северо-западе, севере страны — град, на западе страны ожидается шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. Днем в Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангыстауской области сильная жара 37-42 градус.

В Западно-Казахстанской, области Улытау, на севере, востоке Атырауской области, на востоке Алматинской, на юго-востоке Костанайской и Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, юге Акмолинской, на северо-западе, западе, в центре области Абай, на юге области Жетысу, на юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на юге Атырауской области и области Абай, в центре, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана.