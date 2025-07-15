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    01:00, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами и сильная жара ожидаются в Казахстане 15 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    лето, погода, природа, цветы, тюльпаны, ботанический сад, парк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На западе, северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на северо-западе, севере страны — град, на западе страны ожидается шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. Днем в Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангыстауской области сильная жара 37-42 градус.

    В Западно-Казахстанской, области Улытау, на севере, востоке Атырауской области, на востоке Алматинской, на юго-востоке Костанайской и Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, юге Акмолинской, на северо-западе, западе, в центре области Абай, на юге области Жетысу, на юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на юге Атырауской области и области Абай, в центре, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Грозы Жара
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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