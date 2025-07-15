Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 15 июля в Астане днем ожидается гроза.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, на юге области — порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. г. Алматы: 16–18 июля днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе области — порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области — сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу — ветер северо-восточный, в районе озера Алаколь — порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35, на западе, юге области 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области — высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере области — порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный на севере, востоке области, днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области — гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

15 июля в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на горных перевалах 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, северный, днем на юге области — порывы 15-18 м/с. Днем на юге области — сильная жара 35 градусов. На севере области ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.