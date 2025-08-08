Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана 8 августа

По данным синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман.

Днем ожидается сильная жара в Кызылординской области 40-41 градусов, в Мангыстауской области 38-40 градусов, в Атырауской области 35-38 градусов, в Западно-Казахстанской, Алматинской области, области Жетысу 35 градусов, в Актюбинской области 35-37 градусов.

На западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 15 регионах 8 августа, а также в Астане и Шымкенте.