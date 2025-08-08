Жара до +40 градусов и грозы: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Астане ожидается гроза. Ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, в центре области 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.