Дожди ожидаются в ближайшие дни в ЗКО

Прогноз погоды по Западно-Казахстанской области на ближайшие дни озвучили в РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Западно-Казахстанской области днем 23, 25 и сутки 26 апреля прогнозируется дождь. Понижение температуры воздуха ночью от 12-17 до 4-9 тепла, в конце периода небольшое повышение до 7-12 тепла, днем постепенное понижение от 27-32 до15-20 тепла, в конце периода повышение до 20-25 тепла, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Ранее она сообщила, что на большинстве внутренних рек Западно-Казахстанской области пики половодья прошли. МЧС предупредил, что уровень воды в реке Урал превышает опасный предел.

Как сообщалось ранее, более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома.