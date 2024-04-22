РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются в ближайшие дни в ЗКО

    Дожди ожидаются в центре и на севере Казахстана 27 сентября
    Фото: pixabay.com.

    Прогноз погоды по Западно-Казахстанской области на ближайшие дни озвучили в РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Западно-Казахстанской области днем 23, 25 и сутки 26 апреля прогнозируется дождь. Понижение температуры воздуха ночью от 12-17 до 4-9 тепла, в конце периода небольшое повышение до 7-12 тепла, днем постепенное понижение от 27-32 до15-20 тепла, в конце периода повышение до 20-25 тепла, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    Ранее она сообщила, что на большинстве внутренних рек Западно-Казахстанской области пики половодья прошли. МЧС предупредил, что уровень воды в реке Урал превышает опасный предел.

    Как сообщалось ранее, более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома.

     

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!