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    22:25, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Дождь с градом — декадная норма осадков за сутки выпала в СКО

    Дождь с градом — декадная норма осадков за сутки выпала в СКО
    Фото: кадр из видео

    Северо-Казахстанская область находится в центре циклона, который принес с собой грозы и дожди, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что в Петропавловске, в районе М. Жумабаева, Есильском, Жамбылском, Тайыншинском, Айыртауском, Кызылжарском, Уалихановском и районе Шал акына сегодня гремели грозы, прошел дождь. В Петропавловске и Есильском районе — с градом. В последнем выпал град диаметром 11 мм. За сутки по области наблюдались осадки от 0,3 до 26,9 мм. При этом среднедекадная норма составляет 12-17 мм, среднемесячная — 37-49 мм

    — Сегодня территория области и город Петропавловск находятся под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов. Днем отмечались грозы, град. С 15:17 часов по городу — гроза с дождем. В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, — прокомментировала К. Мергалимова.

    Метеостанции в Булаево района М. Жумабаева и в Петропавловске зафиксировали ветер 15-18 м/с. Средняя скорость 15 м/с и более считается опасным явлением погоды.

    На ближайшие двое суток в регионе объявили штормовое предупреждение

    Напомним, штормовое предупреждение объявили еще в 13 регионах Казахстана и Астане.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Дожди СКО Регионы Казахстана Осадки Грозы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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