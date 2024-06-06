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    17:35, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Грозу и шквал прогнозируют в СКО

    петропавловск, шторм
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области служба спасения распространила штормовое предупреждение на ближайшие двое суток. В регионе ожидаются сильные осадки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет», в пятницу, 7-го июня, по области пройдет сильный дождь. На севере, востоке, юге региона - гроза, днем – град и шквал. Ветер юго-западный, западный ночью и днем. Порывы будут достигать 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - до 23 м/с.

    В субботу, 8-го июня, днем на севере области ожидается сильный дождь. Ночью в северных, западных и восточных районах, днем в северных, западных и южных прогнозируется гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный - на севере, западе, юге области с порывами 15-20 м/с.

    Сегодня в Петропавловске в течение дня периодически гремят грозы, идет дождь. Столбик термометра поднимался до 25-26 градусов тепла.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область СКО Грозы Штормовое предупреждение
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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