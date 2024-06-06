Грозу и шквал прогнозируют в СКО

В Северо-Казахстанской области служба спасения распространила штормовое предупреждение на ближайшие двое суток. В регионе ожидаются сильные осадки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет», в пятницу, 7-го июня, по области пройдет сильный дождь. На севере, востоке, юге региона - гроза, днем – град и шквал. Ветер юго-западный, западный ночью и днем. Порывы будут достигать 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - до 23 м/с.

В субботу, 8-го июня, днем на севере области ожидается сильный дождь. Ночью в северных, западных и восточных районах, днем в северных, западных и южных прогнозируется гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный - на севере, западе, юге области с порывами 15-20 м/с.

Сегодня в Петропавловске в течение дня периодически гремят грозы, идет дождь. Столбик термометра поднимался до 25-26 градусов тепла.