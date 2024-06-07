Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана и Астане

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана и Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе области, днем временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

Днем на севере, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. г. Усть-Каменогорск: 07 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23 м/с. 08 июня днем на севере области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, востоке области, днем на севере, западе, юге области ожидается гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с. 08 июня днем ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте в период 07-10 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. г. Туркестан: в период 07-10 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.