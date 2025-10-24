16:12, 24 Октябрь 2025 | GMT +5
Дождь, переходящий в снег: прогноз погоды на праздники в Казахстане
25-27 октября после ясных и сухих дней в выходные на территорию Казахстана начнут смещаться атмосферные фронты, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
— На большей части республики пройдут дожди, ночью возможен переход дождя в снег, ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы. Значительного похолодания не ожидается: лишь на севере страны прогнозируется кратковременное понижение температуры — ночью до 3–8° мороза, днем до 3–8° тепла, — сообщили синоптики.
Напомним, что сегодня неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана.
Ранее мы писали, какой будет зима в Костанайской области и СКО.