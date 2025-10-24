Дождь, переходящий в снег: прогноз погоды на праздники в Казахстане

— На большей части республики пройдут дожди, ночью возможен переход дождя в снег, ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы. Значительного похолодания не ожидается: лишь на севере страны прогнозируется кратковременное понижение температуры — ночью до 3–8° мороза, днем до 3–8° тепла, — сообщили синоптики.

Напомним, что сегодня неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана.

