РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дождь, переходящий в снег: прогноз погоды на праздники в Казахстане

    25-27 октября после ясных и сухих дней в выходные на территорию Казахстана начнут смещаться атмосферные фронты, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    дождь со снегом
    Фото: Freepik

    — На большей части республики пройдут дожди, ночью возможен переход дождя в снег, ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы. Значительного похолодания не ожидается: лишь на севере страны прогнозируется кратковременное понижение температуры — ночью до 3–8° мороза, днем до 3–8° тепла, — сообщили синоптики.

    Напомним, что сегодня неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана.

    Ранее мы писали, какой будет зима в Костанайской области и СКО.                                

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают