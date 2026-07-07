Доступ к газу получат около 2 млн жителей в Туркестанской области

К концу 2026 года уровень газификации Туркестанской области планируется довести до 90%, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Туркестанской области до конца текущего года планируется завершить строительство 33 объектов газоснабжения, что позволит повысить уровень газификации региона до 90%. Об этом на заседании Правительства сообщил аким области Нуралхан Кушеров.

По его словам, сегодня в области газифицировано 606 из 840 населенных пунктов. Уровень газификации по численности населения составляет 88%.

В 2025 году на строительство 87 объектов было выделено 20,7 млрд тенге. По итогам реализации проектов природным газом обеспечили 41 населенный пункт, где проживают около 102 тыс. человек.

В текущем году на продолжение газификации и строительство 74 объектов направлено 13,7 млрд тенге.

– До конца года планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, что позволит обеспечить природным газом более 35 тыс. жителей 34 населенных пунктов. Оставшийся 41 объект является переходящим на следующий год. В результате уровень газификации будет доведен до 90%, а доступ к природному газу получат около 2 млн жителей в 640 населенных пунктах, — сказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Ранее сообщалось, что 150 км газораспределительных сетей построят в Карагандинской области.