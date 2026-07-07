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    150 км газораспределительных сетей построят в Карагандинской области

    В Карагандинской области в 2026 году планируется построить 150 км газораспределительных сетей. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    газ
    Фото: Pexels

    По словам Ермаганбета Булекпаева, на реализацию проектов газификации в регионе в текущем году предусмотрено 10,2 млрд тенге.

    — В текущем году на реализацию проектов газификации по области предусмотрено 10,2 млрд тенге. За счет выделенных средств в 2026 году планируется построить 150 км газораспределительных сетей, из которых 120 км — в городе Караганда, — сказал аким.

    Он также сообщил, что на сегодняшний день в Карагандинской области построено 647 км газораспределительных сетей, к газоснабжению подключено 16 489 индивидуальных жилых домов. Газификация Темиртау полностью завершена.

    Ранее стало известно, что Шымбулак обеспечат газом.

    Регионы Казахстана Энергетика Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев Газ Газификация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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