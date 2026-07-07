150 км газораспределительных сетей построят в Карагандинской области

В Карагандинской области в 2026 году планируется построить 150 км газораспределительных сетей. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ермаганбета Булекпаева, на реализацию проектов газификации в регионе в текущем году предусмотрено 10,2 млрд тенге.

— В текущем году на реализацию проектов газификации по области предусмотрено 10,2 млрд тенге. За счет выделенных средств в 2026 году планируется построить 150 км газораспределительных сетей, из которых 120 км — в городе Караганда, — сказал аким.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Карагандинской области построено 647 км газораспределительных сетей, к газоснабжению подключено 16 489 индивидуальных жилых домов. Газификация Темиртау полностью завершена.

Ранее стало известно, что Шымбулак обеспечат газом.