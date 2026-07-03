Объекты на пути к Шымбулаку обеспечат газом и канализацией в Алматы

В Алматы продолжается строительство инженерной инфраструктуры на участке от Медеу до горнолыжного курорта «Шымбулак», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект предусматривает строительство 5,7 км газопровода среднего давления и 2,7 км сетей водоотведения.

Как отметили в управлении энергетики и водоснабжения Алматы, реализация проекта позволит обеспечить инженерной инфраструктурой объекты, расположенные вдоль данного направления, включая территорию горнолыжного курорта «Шымбулак». Работы направлены на повышение надежности коммунальных систем и развитие туристической инфраструктуры.

В настоящее время подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам. Выполняется монтаж первых участков газопровода, ведется строительство сетей водоотведения и установка железобетонных колодцев. Завершить строительство инженерных сетей планируется до конца ноября 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что особое внимание уделяется сохранению природного ландшафта и минимизации воздействия на окружающую среду.

В период проведения строительно-монтажных работ на отдельных участках возможны временные ограничения движения и работа специализированной техники. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, Конституционный суд Казахстана признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, ограничивающий въезд транспортных средств на территорию урочища Шымбулак, за исключением электромобилей.