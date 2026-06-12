Ограничение въезда в Шымбулак признано неконституционным

Конституционный cуд Казахстана признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, ограничивающий въезд транспортных средств на территорию урочища Шымбулак, за исключением электромобилей, передает Kazinform.

Решение принято по итогам проверки пункта 1 постановления акимата Алматы от 8 апреля 2016 года №2/122 «Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы».

История обращения

Поводом для рассмотрения дела стало обращение жительницы урочища Туюксу, расположенного на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, но территориально находится в пределах города Алматы.

Как отмечается в материалах дела, добраться до жилья можно через урочище Шымбулак по автомобильной дороге Медеу – Шымбулак. Однако проезд осложняется отсутствием асфальтированной дороги непосредственно в урочище Туюксу. По мнению заявительницы, действующее ограничение существенно затрудняло доступ к ее дому и ограничивало право на свободное передвижение.

Позиция Конституционного суда

В Конституционном суде подчеркнули, что государство вправе вводить ограничения для защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, однако такие меры должны соответствовать Конституции и обеспечивать баланс между публичными интересами и правами граждан.

Отмечается, что ограничения на особо охраняемых природных территориях могут устанавливаться для сохранения природных комплексов и охраны окружающей среды. Вместе с тем подобные меры должны приниматься уполномоченными органами и не создавать для граждан чрезмерных ограничений.

В ходе проверки было установлено, что полномочия по введению ограничений на въезд транспортных средств на таких территориях Экологический кодекс относит к компетенции местных представительных органов — маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

При этом законодательство о дорожном движении позволяет исполнительным органам вводить специальные зоны организации движения и отдельные ограничения на въезд транспорта в целях охраны окружающей среды. Однако даже в таких случаях ограничения должны учитывать права и законные интересы граждан.

Выводы Конституционного суда

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции пункт 1 постановления акимата Алматы от 8 апреля 2016 года №2/122.

В суде подчеркнули, что охрана окружающей среды является конституционно значимой целью, однако ее обеспечение должно осуществляться в рамках полномочий государственных органов и с соблюдением баланса между экологическими интересами и правами граждан.

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться здесь.

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