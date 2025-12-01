«Доска позора» для СМИ появилась на сайте Белого дома

На сайте Белого дома появился раздел с «разоблачением предвзятой и вводящей в заблуждение» информации. Там есть такие рубрики, как «медиа-преступник недели», «доска позора», «таблица лидеров», «рецидивисты».

К различным категориям отнесли крупнейшие англоязычные телеканалы, информагентства, порталы и газеты США и Великобритании: MSNBC, CBS News, ABC News, BBC, CNN, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, Axios, Associated Press, The Hill, The Boston Globe, The Independent, Los Angeles Times, USA Today.

Ранее сообщалось о том, что Трамп угрожал BBC иском на 1 млрд долларов из-за скандала с его речью. Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США за документальный фильм программы Panorama, в котором фрагменты его речи были соединены, но отклонила его требования о компенсации.