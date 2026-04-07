Дорожно-строительный сезон начался в Казахстане

На текущий момент активные дорожные работы сосредоточены в южных и западных регионах страны. В северных областях реализация проектов начнется по мере стабилизации погодных условий. В данный период в этих регионах ведется подготовка к строительному сезону, включая заготовку необходимых материалов, а также мобилизацию техники и персонала.

В 2026 году масштабным проектом по среднему ремонту дорог республиканского значений инициированным Главой государства будет охвачено в общей сложности 122 объекта по всей стране. Из них 73 объекта являются переходящими с 2025 года, ещё 49 объектов — новые.

Маршруты среднего ремонта охватывают ключевые транспортные коридоры страны, такие как Жезказган — Петропавловск, Алматы — Шелек— Хоргос, Атырау — Уральск, Астана — Ерементау — Шидерты, а также ряд других направлений, связывающих регионы между собой и с соседними государствами.

Параллельно ведется капитальный ремонт: в 2026 году запланировано завершение работ на 25 объектах, 20 из которых являются переходящими с прошлого года. Подрядные организации определены по всем объектам.

