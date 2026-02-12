Дорожный конфликт закончился массовой дракой в Шымкенте

Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах около пятнадцати человек пытаются разнять дерущихся мужчин, движение транспорта фактически парализовано.

На публикацию отреагировали в департаменте полиции. По факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Дорожный конфликт перерос в открытую драку, чем были грубо нарушены общественный порядок и безопасность граждан, — сообщили в полиции.

По данным полиции, все участники инцидента установлены и задержаны. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных мероприятий, действиям каждого будет дана правовая оценка.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что применение силы при выяснении отношений на дороге квалифицируется как уголовное правонарушение.

— Подобные проявления агрессии будут пресекаться незамедлительно. Каждый виновный понесет предусмотренную законом ответственность, — заявили в провоохранительных органах.

Ранее в Шымкенте массовая драка произошла днем на оживленной дороге после небольшого ДТП. Участники конфликта действовали открыто, некоторые были в масках и с ножами. Тогда один человек погиб, другой оказался в реанимации. По предварительной версии, дорожное происшествие могло стать прикрытием для заранее спланированных «криминальных разборок». Полиция возбудила три уголовных дела.