Дорожные работы на 170 млн тенге в Шымкенте признали некачественными

В течение года специалисты «Национального центра качества дорожных активов» 620 раз выезжали на дорожные объекты Шымкента. По итогам проверок эксперты выявили 65 дефектов, которые потребовали вмешательства.

Во время экспертиз было отобрано свыше 1 216 образцов дорожно-строительных материалов. Большинство из них соответствовало нормам, однако 430 проб проверку не прошли.

— По дорожно-строительным материалам, не соответствующим стандартам, проводится идентификация. По выявленным нарушениям наложены штрафы на три подрядные организации и двух специалистов технического надзора на общую сумму свыше 4,5 миллиона тенге. Аттестат одного специалиста приостановлен на полгода. Кроме того, дорожное покрытие стоимостью 170 миллионов тенге было полностью переложено за счет подрядчика, — сообщил начальник отдела филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Лутфулла Кенжаев.

В ведомстве отмечают, что принятые меры отразились на состоянии улично-дорожной сети. Сейчас 95 процентов городских дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось о случаях обрушения нового асфальтового покрытия в одном из микрорайонов Шымкента, а также о фактах укладки асфальта в другом районе непосредственно на песок, без применения специализированной техники.