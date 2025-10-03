Дорогу в ВКО открыли для движения

3 октября 2025 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение для всех видов видов автотранспорта:

участок автодороги Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-66, (с.Ушановское- г. Серебрянск).

Позвонив в Колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток, отметили в компании.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6–66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск).