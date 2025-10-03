РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:27, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дорогу в ВКО открыли для движения

    Об открытии движения в Восточно-Казахстанской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    дорога
    Фото: freepik.com

    3 октября 2025 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение для всех видов видов автотранспорта:

    • участок автодороги Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-66, (с.Ушановское- г. Серебрянск).

    Позвонив в Колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток, отметили в компании.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6–66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск).

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают